Raccolta solidale per la popolazione ucraina

In questo fine settimana e dopo un lungo viaggio, Il tir ha raggiunto il Centro di raccolta dei beni di prima necessità, destinati alla popolazione Ucraina, presso la Fiera del Mediterrane. L'operazione di carico dei beni donati dai Cittadini di Palermo e destinati agli aiuti umanitari per la “Emergenza Ucraina”, si è svolta lunedì 5 dicembre 2022, dalle ore 8.30, grazie al coordinamento del Responsabile Roe Sicilia, Emilio Pomo e l'aiuto dei volontari delle OdV della Protezione Civile. Sono stati consegnati 350 tonnellate di generi di prima necessità: alimenti, farmaci, igiene personale, pannolini , coperte, abbigliamento invernale, nonché numero di 7 gruppi elettrogeni donati e con il contributo della Fondazione Umanitaria Ucraina “FONDforUA”, dopo una sosta a Messina per recuperare 2 gruppi elettrogeni.

Completato il carico di tutti i beni di prima necessità, il tir alle 23.00 è ripartito per l’Ucraina, diretto a Kiev, presso il Centro Stoccaggio della Fondazione Umanitaria Ucraina “FONDforUA”. Durante la mattina, si è avuta la gradevole visita dell’Assessore al Turismo e Sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia. Hanno presenziato altresì: Emilio Pomo Coordinatore Regionale R.O.E. Sicilia; il Presidente Michele Maraventano e la Coordinatrice Rossella Giletto del Comitato Educativo della VI Circoscrizione; il Presidente Giovanna La Bua dell'Associazione Imago; il Coordinamento delle OdV di Protezione Civile "Emergenza Ucraina", rappresentato dal Presidente Giovanni Arcuri di ERA Palermo, dal Presidente Antonio Galante di AssoFante Palermo e dal Presidente Nicola Buscemi della Associazione Nazionale Bersaglieri Nucleo di Palermo; i Mediatori culturali dell' Ucraina Viktoriya Prokopovych e Irina Poddubnaya.

Queste le parole pronunciate dal Coordinatore Emilio Pomo: "Ringrazio tutti i presenti, per la fattiva collaborazione e l'impegno di continuare gli aiuti rivolti agli Ucraini, così pure i volontari di Sant’Agata li Battiati, in trasferta a Messina per consegnare altri 2 gruppi elettrogeni. Un grazie particolare alla Ditta Crean impresa di pulizia che da marzo ci assicura in Fiera del Mediterraneo il muletto per spostare i pallet gratuitamente. Al volontariato, che come sempre è straordinario oggi 5 dicembre, in questa Giornata Internazionale del Volontariato, sono dedicate le parole del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella qui di seguito riportate: "Il volontariato rappresenta un valore inestimabile, espressione della solidarietà basata sulla consapevolezza di un destino comune a tutta l'umanità".