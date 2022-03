Misilmeri, scommesse sportive non autorizzate in un bar: multa di 50 mila euro al titolare

Una sala da gioco abusiva dove venivano raccolte scommesse sportive non autorizzate è stata scoperta all'interno di un bar di Misilmeri dai funzionari dell'Adm, agenzia Accise, dogane e monopoli, di Palermo. Il gestore del locale è stato denunciato e multato con una sanzione amministrativa di 50 mila euro per aver consentito le scommesse su eventi non previsti nel palinsestro ufficiale dell'Adm. Gli uffici di accertamento tributario procederanno a contestare l’evasione dell’imposta unica dovuta dai centri autorizzati al gioco a distanza.

I funzionari, impegnati in un controllo, entrando nel bar hanno notato una porta scorrevole che dava accesso a un locale in cui erano sistemati vari computer collegati con un bookmaker estero non autorizzato da Adm e dalla Questura. L'attività dei funzionari rientra nella costante azione di contrasto alle illegalità nel settore del gioco che si realizzano nel territorio siciliano.