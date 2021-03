Fiamme in contrada Balistreri. Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Misilmeri, dove sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo che ha danneggiato una villetta. Secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe stato scatenato dal malfunzionamento della canna fumaria del camino. Fortunatamente non si registrano feriti.