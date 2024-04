Misilmeri, gli alunni del circolo didattico Landolina incontrano i carabinieri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una visita in caserma per respirare aria di cittadinanza attiva. Scuola+Carabinieri=Legalità, è questa la formula matematica per continuare a cambiare il destino della comunità di Misilmeri, grazie all'impegno quotidiano ed instancabile di presidi, docenti, collaboratori scolastici e soprattutto studenti e la preziosa collaborazione degli uomini dell' Arma guidati dal capitano di compagnia Alessandro Baule e dal comandante di stazione Marco Di Grazia.

I piccoli studenti della scuola Landolina hanno detto "presente", un "ci siamo" che vuole dire tanto in un territorio dove la microcriminalità quotidianamente fa sentire purtroppo la sua presenza accompagnata da sacche di degrado sociale. Nell' iniziativa "Cultura della legalità" gli studenti di sette classi del circolo didattico Landolina (plessi Bonanno, Chinnici, Landolina) e carabinieri, sono stati per qualche ora fianco a fianco in uno spazio comune. La stazione dei carabinieri si è trasformata in un'agorà di democrazia e di educazione civica, un luogo di partecipazione e condivisione. Gli uomini dell'Arma hanno interagito con i ragazzi presso la sede della stazione dei carabinieri parlando ed ascoltando ma anche illustrando la loro quotidiana lotta al crimine in particolare alla mafia, allo spaccio, alla violenza domestica, alla cultura della sopraffazione. E così come i ragazzi anche gli uomini dell'Arma con il loro sorriso hanno mostrato come una "normale giornata di incontro" possa essere trasformata in "una straordinaria pagina di storia personale" durante la quale proprio loro, i ragazzi, sono stati protagonisti.