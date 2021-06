A Misilmeri i funerali dei fidanzati morti nell'incidente di via Basile: "Amore destinato all'eternità"

Nella chiesa Madre l'addio a Carmelo Granata e Virginia Calvaruso. Giovedì si trovavano a Palermo per i preparativi delle loro nozze quando lo scooter su cui viaggiavano è finito contro un'auto e per loro non c'è stato nulla da fare. L'intera comunità a lutto: "Che riposino in pace abbracciati nell'altra vita"

Lutto cittadino oggi a Misilmeri. Il centro del Palermitano ha salutato per l'ultima volta Carmelo Granata e Virginia Calvaruso, i due fidanzati morti giovedì in un incidente stradale in via Basile. Avrebbero dovuto sposarsi a breve e nel loro ultimo giorno di vita erano a Palermo proprio per i preparativi delle nozze. Carmelo e Virginia erano in sella a un Piaggio Beverly che è finito contro un'auto, una Bmw X3, nel tratto finale di via Basile poco prima dello svincolo che porta in viale Regione Siciliana, direzione Trapani. L'impatto è stato molto violento e per i due non c'è stato nulla da fare.

I funerali si sono svolti nella chiesa Madre di Misilmeri. "L'Amministrazione - si legge sulla pagina Facebook del Comune - manifesta il proprio dolore e quello dell’intera comunità per il tragico evento che ha coinvolto Virginia, figlia della nostra comunità misilmerese e Carmelo, dipendente del nostro servizio rifiuti, due ragazzi con tante aspettative che progettavano il loro futuro insieme, spezzato tragicamente".

La coppia era conosciuta nella cittadina e in tanti li ricordano sui social. "Virginia sorridi sempre anche da lassù", "Non ci sono parole né consolazione per un dolore così grande", "Terribile.. un amore destinato all'immortalità, eppur così giovane. Loro insieme a tenersi per mano e le famiglie qui a disperarsi perché hanno perso il bene più prezioso", "Che riposino in pace abbracciati nell'altra vita", alcuni dei messaggi lasciati da chi li conosceva.