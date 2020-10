In casa hanno 3,5 chili di marijuana, arrestati due cugini a Misilmeri

Due cugini, di 33 e 36 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella loro casa di Misilmeri i carabinieri hanno rinvenuto più di 3,5 chili di marijuana già essiccata, 8 piante, un bilancino, materiale per il confezionamento e più di 1.500 euro ritenuti provento dell'attività illecita. La droga, che immessa sul mercato avrebbe fruttato fino a 20 mila euro, è stata sequestrata e sarà analizzata dal laboratorio del comando provinciale di Palermo. I cugini sono stati ristretti agli arresti domiciliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

