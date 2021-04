"Prestava soldi con interessi annui fino al 912%", arrestato: nella sua rete oltre 60 vittime

Ai domiciliari un 38enne di Misilmeri. L'uomo ha agito nel periodo del lockdown per l'emergenza Covid. Nel mirino anche anziani, che una volta contratto il debito non riuscivano più a liberarsi dalla sua morsa, impegnando le pensioni

Avrebbe prestato soldi con tasso usuraio, fino al 912% annuo, e nulla lo avrebbe fermato: certamente non il lockdown e neppure un'indagine dei carabinieri per la quale era stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Adesso per un 38enne di Misilmeri, L.P.D., sono scattati i domiciliari.

Le indagini sono state avviate nel mese di febbraio dello scorso anno. E' emerso che l'uomo durante la fase critica dell’emergenza Covid "avrebbe prestato denaro con interessi ricompresi tra il 20% e sino al 912% su base annua". Nel mirino anche anziani, che una volta contratto il debito non riuscivano più a uscire dalla morsa dell'usura, impegnando le pensioni e precludendosi la possibilità di far fronte alle spese ordinarie di vita. Lo stato di necessità induceva le vittime a rivolgersi nuovamente all'uomo, dando vita a un circolo vizioso senza fine.

Inizialmente si pensava che le vittime fossero venti. A maggio, nel corso di una perquisizione, sono stati trovati in casa dell'arrestato seimila euro, somma ritenuta provento dell'attività illecita. L'analisi del materiale informatico trovato e sequestrato ha poi permesso di accertare che nella sua rete erano cadute circa 60 persone. A febbraio al 38enne è stato notificato il divieto di dimora in Sicilia, poi mutato in obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nonostante la misura a suo carico, l'uomo avrebbe anche intimidito le vittime per evitare che confermassero le accuse a suo carico. Da qui gli arresti domiciliari.

