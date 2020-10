I migranti bloccati sulla Open Arms, fissato il processo per Salvini a Palermo

Inizierà il 12 dicembre, davanti al gup Lorenzo Jannelli, l'udienza preliminare a carico dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per la vicenda della Open Arms. Il procuratore capo Francesco Lo Voi, assieme all'aggiunto Marzia Sabella e al sostituto Gery Ferrara, dopo l'autorizzazione a procedere votata dal Senato a fine luglio, hanno infatti chiesto il rinvio a giudizio del leader della Lega e le ipotesi di reato sono sequestro di persona aggravato e rifiuto di atti d'ufficio. Sarà il giudice a decidere se processare o meno il politico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al centro dell'inchiesta ci sono i fatti accaduti ad agosto dell'anno scorso, quando 107 migranti rimasero bloccati per una settimana al largo di Lampedusa e ai quali, secondo l'accusa non sarebbe stato garantito un "porto sicuro". Per una vicenda simile, quella legata alla nave Gregoretti, Salvini risponde delle stesse accuse a Catania, anche se in quel caso la Procura aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo.