Un migliaio al corteo di resistenza popolare del Coordinamento 19 luglio. Alle 16,58, mentre le agende rosse si alzano in cielo, risuonano prima il silenzio poi i nomi del giudice e degli agenti di scorta. Salvatore Borsellino: "Qui nessuna contestazione". Elly Schlein: "La lotta alla mafia va di pari passo con quella per il lavoro"

VIDEO | La parte bella del 19 luglio in via D'Amelio, centinaia di giovani sfidano il caldo per omaggiare Borsellino