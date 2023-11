Gli studenti di Palermo per Giulia Cecchettin, a scuola un lungo "minuto di rumore"

Questa mattina diversi istituti della città hanno preso parte all'iniziativa, come già successo in altri plessi d'Italia, contro il femminicidio della 22enne padovana uccisa dall'ex fidanzato. Al liceo Vittorio Emanuele II i ragazzi hanno fatto un lungo applauso, seguito dal frastuono della campanella che non ha smesso di suonare