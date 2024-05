Minori sotto tutela giudiziaria, Movimento Cristiano Lavoratori finanzia tre borse di studio per un corso di Judo

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Palermo si fa promotore di un'iniziativa che mira a investire nel futuro dei giovani promuovendo il benessere fisico e psicologico attraverso lo sport. In collaborazione con l'Associazione "Doniamo un sorriso smile live", il Movimento ha deciso di finanziare tre borse di studio per un corso di Judo, rivolto in particolare ai minori sotto tutela giudiziaria.

Il corso viene svolto nella palestra del centro sportivo Asd Nova Nippon Club a Palermo. “La volontà di donare queste borse di studio nasce dal voler garantire la possibilità di un futuro migliore per questi bimbi che vivono situazioni difficili. Questa partnership con il Movimento Cristiano Lavoratori di Palermo rappresenta un ulteriore passo verso la realizzazione di questo obiettivo”, spiega Graziella Graci, socia fondatrice dell’Associazione “Doniamo un sorriso smile Live”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta e per noi è stato un onore contribuire con queste borse di studio. Lo sport, e in particolare il Judo, è uno strumento potente per promuovere la resilienza e l'autostima. Speriamo che queste borse di studio possano essere il primo passo verso un futuro luminoso per questi ragazzi” dice Chiara Gennuso, responsabile regionale giovani Mcl.

Il Judo è uno sport che va ben oltre la pratica fisica. “È un'arte marziale che insegna disciplina, rispetto per gli altri e per se stessi, nonché strategia e autocontrollo - spiega Marco Coppola, maestro di Judo - Per i bambini l'apprendimento di queste abilità è particolarmente significativo. Il Judo offre loro una via per esprimere sé stessi, costruire fiducia e superare le sfide che incontrano lungo il cammino”.