Il tribunale di Termini Imerese dove si sta svolgendo il processo

"Picchiata e stuprata dal padre a 15 anni perché lesbica", chiesta la condanna dei genitori

La Procura di Termini ha invocato 8 anni di carcere per il papà e 2 anni per la madre della ragazza. Il processo per maltrattamenti, stalking e abusi si sta svolgendo con l'abbreviato. La vittima sarebbe stata "punita" nel 2011 quando i suoi parenti avrebbero scoperto il suo orientamento sessuale