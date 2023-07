VIDEO | Disabilità, il ministro Locatelli incontra i ragazzi della Yellow School: "Qui per essere la loro voce"

Un momento di incontro ma anche di opportunità per i giovani dell'accademia, che stanno intraprendendo un percorso di inserimento lavorativo grazie a un protocollo con Confcommercio. Il direttore De Paoli: "Motivo di orgoglio per noi". Il ministro per le Disabilità: "Prossimi obiettivi l'attuazione della legge delega e l'accertamento dell'invalidità civile"