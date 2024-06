Minimarket chiusi dalle 22, i negozianti: "Confini del centro storico non chiari e non sappiamo cosa fare"

"Il nostro negozio è in centro o in centro storico? Dobbiamo rimanere chiusi di notte oppure no?". Sono i dubbi che attanagliano diversi titolari di minimarket della zona tra Politeama e Massimo dopo la pubblicazione dell'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla che impone a questi esercizi la chiusura dalle 22 alle 7. Un provvedimento preso dall'amministrazione in via sperimentale per 30 giorni, come si legge nell'atto, "al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall’abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico" di bottiglie e lattine.

Cosa prevede l'ordinanza

Nel testo dell'ordinanza si fa riferimento "agli esercizi ubicati all’interno del centro storico (così come individuato dagli strumenti di pianificazione urbanistica)". Ma ai commercianti, molti dei quali di origine straniera, sono sorti dubbi sulla loro effettiva posizione. Si pensi ai negozianti della zona di via Wagner, via Principe di Granatelli, della parte di via Roma vicina a quest'area. "Non era meglio inserire nell'ordinanza un elenco delle strade o comunque il perimetro così da capire bene chi doveva fermare la propria attività e chi no?", afferma uno degli esercenti.

Quali negozi dovranno chiudere di notte

A rispondere è l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, che ha messo anche la sua firma sull'ordinanza mirata a tentare di porre un freno alle degenerazioni della movida. "Il perimetro del centro storico al quale si fa riferimento - spiega - è quello del Ppe, piano particolareggiato esecutivo. Il perimetro non è facilmente individuabile. Si tratta della zona che va dal Teatro Massimo alla stazione centrale".

I confini sono orientativamente da un lato via Cavour e dall'altro via Lincoln. L'area più o meno quella dei quattro mandamenti in cui è storicamente diviso il cuore di Palermo a partire dai Quattro Canti. Per i minimarket della zona del Politeama il dubbio è dunque sciolto: potranno rimanere aperti. Meno facile è dare una risposta ad altri negozi che operano in aree di confine fra il centro e il centro storico. E non aiuta il sito del Comune di Palermo: nella sezione del Ppe c'è solo un quadro d'unione che mette insieme 17 diversi frammenti del centro storico ma orientarsi è davvero un rompicapo: la mappa è abbastanza confusa e non è inserito il nome di nessuna via, nemmeno di quelle principali. L'alternativa, di certo non agevole, è cercare di capire dove si trova più o meno il proprio esercizio e aprire dall'elenco la tavola di riferimento.