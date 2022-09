Carabinieri di Bari, il nuovo comandante provinciale è un palermitano

Tempo di avvicendamenti al Comando provinciale dei carabinieri di Bari. Alla guida del Reparto operativo arriva il tenente colonnello Dario Mineo, palermitano, che prende il posto del colonnello Vincenzo Di Stefano, destinato a Mantova, dove assumerà l'incarico di comandante provinciale.

A presentare il nuovo comandante, a pochi giorni dall'insediamento, è stato questa mattina nel corso di un incontro con la stampa il comandante provinciale dei carabinieri di Bari, il colonnello Francesco de Marchis, che ha rimarcato la "continuità degli obiettivi" nel massimo impegno per la lotta "a ogni forma di criminalità", pur nel consueto avvicendamento di incarichi.

Originario della provincia di Palermo, 42 anni, il colonnello Dario Mineo arriva dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, dove ha lavorato negli ultimi sei anni ricoprendo diversi incarichi. Alla sua esperienza lavorativa in Puglia, Mineo ha però già ricoperto altri ruoli in ambito territoriale, nei gradi di Tenente e Capitano, in particolare come Comandante di Compagnia a Roma e Varese. "Sono felice di intraprendere questa esperienza per me nuova, quantomeno dal punto di vista geografico, in un incarico così importante e impegnativo dal punto di vista investigativo", ha commentato il colonello Mineo nel corso dell'incontro.