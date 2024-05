Minadeo-Cavallaro (Confintesa Sanità): "Positivo incontro con la segreteria del ministro della Salute"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi, 22/05/2024, il Vicesegretario Nazionale di Confintesa Sanità Alessio Minadeo e il Coordinatore Nazionale degli OSS Marco Cavallaro hanno incontrato la Segreteria del Ministero della Salute (dott.sse Vinci, Camarda, Rinaldi, Ferraresi) sul tema della legislazione riguardante la figura dell’OSS. Innanzitutto, è stata chiesta da Confintesa Sanità l’attuazione del DL. 73/2021 che colloca l’OSS in area sociosanitaria, norma che nella realtà viene del tutto disattesa dalle Aziende Pubbliche ed accreditate, è stata chiesta la creazione di un Registro Nazionale degli OSS per uniformare la formazione regionale e soprattutto per fare chiarezza sul ruolo di questa figura nell’organizzazione del SSN.

Infine, è stato fatto notare come la presenza di ausiliari ed OTA (figure ad esaurimento) ancora dipendenti delle strutture pubbliche vada ad inficiare i numeri dei contingenti OSS effettivamente presenti in organico, a discapito dell’organizzazione del lavoro e dell’assistenza diretta all’utenza: la proposta di Confintesa Sanità è quella di “forzare” la verticalizzazione di queste figure con un passaggio di area che possa portare una boccata di ossigeno agli OSS in servizio. Minadeo e Cavallaro si sono detti soddisfatti dall’incontro ed hanno sottolineato come una politica sindacale costruttiva e propositiva possa essere d’aiuto, come nell’incontro di oggi, per un risollevamento di un SSN ormai solo sulla carta competitivo a livello internazionale.