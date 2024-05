Minaccia una donna con un coltello e tenta di violentarla: bloccato un diciottenne

L'episodio è avvenuto a Ficarazzi dove una quarantenne è stata avvicinata in pieno giorno dal giovane che, puntandole l'arma, l'avrebbe costretta a seguirla in una zona appartata per abusarne. La vittima è riuscita a fuggire ed è stata vista dai carabinieri che, raccolta la sua testimonianza, hanno individuato l'indagato e l'hanno denunciato