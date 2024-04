Perseguita e insulta il suo avvocato: "Ti bastano 100 euro, sei donna e devi stare a casa", condannato

Quando il suo avvocato le avrebbe recapitato la parcella e contestualmente la rinuncia al mandato difensivo, lui sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe iniziato non solo a perseguitare la professionista - presentandosi sotto casa sua e minacciandola, dicendo per esempio "te la faccio pagare" - ma anche insultandola con frasi sessiste ("sei un avvocato donna, le donne dovrebbero stare a casa") e offensive rispetto alla sua attività ("è troppo anche se fosse la metà, con 100 euro adesso e 100 euro alla fine devi correre"). Offese che sarebbero state estese anche al compagno del legale: "Siete gentaglia, avvocato e medico di cosa? Non siete niente, siete farabutti, voi agite così per rovinare la gente, vi mettete insieme per fare soldi". Frasi e comportamenti che adesso sono costati una condanna a 6 mesi e 15 giorni (pena sospesa) all'uomo, S. B., 70 anni.

A emettere la sentenza è stato il giudice del tribunale monocratico, Claudia Camilleri, che ha accolto le richieste del sostituto procuratore Ferdinando Lo Cascio. Nel processo si sono costituiti parte civile l'avvocato (difesa dalla collega Laura Platino), il suo compagno (assistito dall'avvocato Giuseppe Pinella) e anche il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo (rappresentato dall'avvocato Monica Genovese). Il giudice ha disposto un risarcimento di 10 mila euro per la donna e di 1.500 euro per il Consiglio dell'Ordine.

La vicenda risale al 2016, quando dopo aver inviato il preventivo per il compenso dell'attività forense svolta per conto dell'imputato, questi avrebbe iniziato a tormentare la donna, presentandosi a ogni ora del giorno davanti alla sua abitazione e avviando discussioni molto accese, ma anche bloccando il cancello per impedire alla professionista di passare con la sua macchina, accusandola di aver cercato di estorcergli 7.500 euro. "Non sei tu che lasci, sono io che revoco, non era necessario scrivermi, non prenderò nessun avvocato, mi difendo da solo", avrebbe detto il settantenne.

La vittima aveva preso in affitto dall'uomo anche alcuni locali, dove dopo un controllo dei vigili urbani, il 5 dicembre del 2016, era scattata una multa per l'imputato di 20 mila euro. Cosa di cui S. B. avrebbe accusato l'avvocato e il compagno: "Mi hanno fatto una multa di 20 mila euro e ora piangerete le conseguenze, te la faccio pagare, ti porto in tribunale come avvocato e come inquilina", avrebbe detto alla donna. Rivolgendosi poi anche al compagno, il settantenne avrebbe affermato: "Voi conoscete gli esiti di quanto accaduto, siete dei farabutti, fate così insieme per rovinare la gente! Insieme avete messo in atto un piano diabolico per fare soldi, ma ve la farò pagare". Episodi che le vittime avevano denunciato poche settimane dopo e che hanno dato vita al processo che, dopo 8 anni, si è ora concluso in primo grado con la condanna di S. B.

Visto il tenore delle frasi che sarebbero state pronunciate dall'imputato, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ha deciso di costituirsi parte civile ritenendole lesive della dignità e del decoro dell'intera categoria, sempre più spesso - come altre, dai medici ai giornalisti - oggetto di attacchi, anche fisici. Un modo per ribadire che la professione (che garantisce un diritto tutelato dalla Costituzione, quello alla difesa) non può essere degradata.