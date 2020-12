Minaccia la sorella per l’eredità, 73enne dovrà traslocare ad almeno 500 metri da lei

Per anni, più precisamente dal 2016, avrebbe reso impossibile la vita di sua sorella per un magazzino ereditato ma conteso fra i due, arrivando a minacciare lei e la sua famiglia. La polizia ha eseguito un provvedimento che impone una misura cautelare nei confronti di un uomo di 73 anni. Sulla scorta di quanto ricostruito dalla donna e su disposizione del giudice per le indagini preliminari, l’anziano - che abita nello stesso palazzo della sorella - dovrà trasferirsi ad almeno 500 metri dalla donna e indossare il braccialetto elettronico.

"A seguito di una successione ereditaria - spiegano dalla Questura - l'indagato ha iniziato a lamentare la mancata assegnazione di un magazzino, assegnato invece proprio alla sorella. II procedimento che ha determinato l'adozione della misura cautelare ha avuto origine da un intervento effettuato da personale di polizia lo scorso 12 novembre, a seguito di chiamata su linea 112, da parte della sorella dell’indagato, alla quale il fratello aveva rivolto minacce impedendole di uscire dal cortile condominiale comune".

In realtà questo di metà novembre sembrerebbe non essere il primo intervento del genere, "perché di precedenti - aggiungono dalla polizia - ce ne erano stati altri per analoghe molestie, tra minacce, percosse e atti di violenza privata. La condotta del fratello era diventata ancor più insostenibile alla luce del fatto che lo stesso vivesse nel medesimo stabile della sorella". Ad eseguire il provvedimento gli agenti del commissariato di polizia Centro.