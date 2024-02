"Sei nel mirino": minacce alla fondatrice del gruppo Facebook che aiuta a trovare la auto rubate

Ormai da anni segue il fenomeno dei furti d’auto in città, dando spazio ai post degli utenti che vogliono sperano di ritrovare il proprio mezzo. E questo, evidentemente, ha dato fastidio a qualcuno che l’ha minacciata scrivendole: "Stai attenta a come ti muovi" e "Sei nel mirino". Sono le frasi di minaccia rivolte alla donna che ha fondato e gestisce il gruppo "Oggetti smarriti o rubati - Palermo e provincia", una pagina Facebook (che conta 34 mila iscritti) aperta con l’obiettivo di fare rete per trovare o restituire, per l’appunto, oggetti persi per strada o rubati da qualche ladro. Alla luce di quanto successo la senatrice del M5S Dolores Bevilacqua ha fatto una nota per manifestare la propria solidarietà alla donna che gestisce la community.

"E’ stata oggetto di inquietanti minacce - scrive la senatrice in una nota - da parte di ignoti. Il suo gruppo da alcuni anni riunisce cittadini e vittime di furti di auto nel capoluogo siciliano e grazie al suo grande senso civico e di solidarietà ha contributo spesso al ritrovamento di numerosi mezzi. Fare rete è sempre importante e dimostra come le persone perbene siano sempre più dei delinquenti. Per questo, voglio esprimere gratitudine a tutti i cittadini che partecipano attivamente ogni giorno nel gruppo per aiutare a sventare furti o a ritrovare auto rubate, e al contempo li invito a non lasciare sola Giovanna, che ringrazio di cuore per quello che fa. Per tutto questo non posso che essere dalla sua parte".

"Il Governo Meloni - continua la senatrice Bevilacqua - sembra avere abbandonato al proprio destino città come Palermo, ridimensionando politiche di welfare e non intervenendo per incrementare gli organici delle forze dell’ordine sottodimensionati. Furti e rapine ormai sono all’ordine del giorno. Le persone percepiscono un sensibile incremento di reati contro il patrimonio e il senso di sicurezza è in caduta libera. Le promesse non bastano. Non è accettabile che di azioni a sostegno della legalità si facciano carico semplici cittadini come gli amministratori di questo gruppo Facebook, che sopperiscono con il proprio impegno volontario ad aiutare la cittadinanza facendosi carico di incombenze che non dovrebbero spettare loro", conclude l’esponente Cinquestelle.

La fondatrice della pagina racconta che, oltre ai commenti ricevuti sotto un post, l’anonimo codardo le ha scritto anche privatamente: "Fai molta attenzione. Sappiamo benissimo chi sei…". Lei, nonostante i pochi elementi disponibili, ha deciso di andare alla polizia postale per sporgere denuncia nella speranza che gli investigatori possano risalire prima all’indirizzo IP utilizzato per l’intimidazione ma soprattutto l’identità del responsabile che avrebbe aperto un profilo ad hoc. Non si esclude l’ipotesi che il messaggio di minacce arrivi proprio da uno dei ladri che, più volte in una stessa giornata, rubano auto in tutta la città rischiando di finire loro malgrado al centro di qualche post. L'attività del gruppo sembra dunque aver infastidito qualcuno che vive dei furti d'auto, come emerge dai numeri impietosi sul fenomeno: stando ai dati diffusi da Istat per il 2022, a Palermo ogni ora viene rubata un'auto o una moto.