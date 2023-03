VIDEO | Filma e rimprovera un uomo che getta rifiuti, minacciata Giulia Argiroffi: "Te lo spacco il telefono"

Il consigliere comunale del gruppo Oso ha pubblicato sui social alcune immagini in cui mostra un cittadino mentre abbandona due sacchetti in Valverde, nella zona di via Roma, come se fosse la cosa più naturale. L'uomo, dopo aver reagito male al rimbrotto, abbandona dei sacchetti e si allontana imprecando