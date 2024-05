Minacce agli agenti penitenziari per evitare l'isolamento in carcere: assolti anche due boss palermitani

Assoluzione "perché il fatto non sussiste": il giudice del tribunale monocratico di Agrigento, Fulvia Veneziano, ha scagionato con formula piena sei detenuti del carcere Petrusa - tra di loro anche il boss di Santa Maria di Gesù, Antonino Capizzi e Pietro Giuseppe Flamia, detto "il porco", di Bagheria - accusati di resistenza a pubblico ufficiale.

Gli imputati, secondo la ricostruzione della Procura, avrebbero rivolto minacce a un ispettore della polizia penitenziaria e ai suoi assistenti: "Ti scippu a testa e ci iocu a palluni, pezzo di sbirro", così avrebbero detto tra l'altro.

Accusa che adesso è stata ritenuta infondata e che ha portato all'assoluzione oltre che di Capizzi e Flamia, anche di Rosario Moscato, 33 anni, di Gela, Paolo Vitellaro, 33 anni, di Gela, Alfonso Fiammetta, 50 anni, di Catania, Gaetano Licata, di 41 anni, di Santa Maria Capua Vetere.

Per il pm, i 6 imputati avrebbero anche detto: "Il suo collega ci ha mancato di rispetto e pertanto se lo vedo al reparto gli spacco la testa e gli faccio vedere come avviene una vera aggressione da parte dei detenuti". Le minacce avrebbero avuto lo scopo di evitare l'isolamento ai gelesi Moscato e Vitellaro ai quali si contestavano gravi violazioni disciplinari. Per il tribunale, tuttavia, le condotte contestate non avrebbero configurato il reato di resistenza "non avendo impedito il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale". Da qui le assoluzioni.

Fonte: Agrigentonotizie