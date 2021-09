Operai della Reset minacciano l'amministratore unico di Rap: Caruso lascia la sede scortato dalla polizia

L’amministratore unico della Rap, Girolamo Caruso, ha lasciato gli uffici di piazzetta Cairoli scortato dagli agenti della polizia di Stato dopo essere stato minacciato da una delegazione di operai della Reset.

I lavoratori della Reset hanno chiesto e ottenuto un incontro con Caruso per sollecitare il passaggio del personale nei ranghi dell'ex municipalizzata che si occupa della raccolta dei rifiuti. Si tratta di 94 dipendenti che rientrerebbero nella cosiddetta mobilità fra le aziende, finita da tempo in una situzione di stallo e diventata un vero e proprio caso politico.

Caruso ha ricevuto la delegazione a mezzoggiorno, esortando i presenti alla pazienza dal momento che si sta cercando un nuovo percorso giuridico e aziendale che porti all’ingresso in Rap dei 94 dipendenti Reset. Gli animi però si sono surriscaldati e un gruppo di dipendenti Reset che attendeva i colleghi nell’atrio di piazzetta Cairoli ha comunciato a insultare e minacciare l'amministratore unico di Rap. Per questa ragione, gli agenti della Digos hanno invitato Caruso ad attendere l’arrivo di rinforzi prima di uscire dagli uffici. Il numero uno della Rap ha potuto lasciare gli uffici attorno alle 15,30 scortato da agenti di polizia in tenuta antisommossa.