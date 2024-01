Milleproroghe, Parasporo (Uil Scuola): “In Sicilia recuperate 18 scuole, ma non basta”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In totale, in Sicilia, i tagli agli istituti scolastici annunciati saranno 75 e non più 93. Saliranno. però, a 23 nel 2025. La provincia di Palermo perderà, quindi, quest’anno 17 istituti: Trapani 8, Ragusa 6, Caltanissetta 5, Agrigento 7, Catania 14, Enna 3, Siracusa 8 e Messina 7. “Questo è il risultato momentaneo del provvedimento contenuto nel decreto Milleproroghe che consentirà alle regioni di derogare fino al 2.5 per cento rispetto al numero delle scuole da tagliare. Ma solo per un anno”, dichiara il segretario generale della Uil Scuola Sicilia Claudio Parasporo, che aggiunge: “Nell’Isola saranno recuperate 18 scuole. Resta sempre negativo il nostro parere su un provvedimento fortemente voluto dal ministero solo per risparmiare. È’ solo una soluzione tampone che sposterà il dimensionamento al prossimo anno”.