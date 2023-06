Migranti, una piattaforma li aiuta a trovare lavoro: oggi la presentazione di “ET labora”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Oggi il progetto “ET Labora” giunge al suo momento conclusivo. Dalle ore 10.00 alle 15.00, presso il Cinema De Seta dei “Cantieri culturali della Zisa - ex Officine Ducrot” a Palermo, si tiene l’evento di presentazione dei risultati del progetto e della piattaforma che in questi mesi ha permesso l’inserimento lavorativo di cittadini di paesi terzi, l’incrocio di domanda e offerta tra questi lavoratori e le imprese e l’attivazione di servizi di mediazione linguistica e legale verso i fruitori della piattaforma Et-labora.it.

L’evento è l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività promossa dal Servizio 3 del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, nonché per dibattere su possibili miglioramenti e ulteriori funzionalità della piattaforma alla luce di eventuali nuove occasioni di finanziamento e implementazione.

La piattaforma Et-labora.it rappresenta l’evoluzione di un progetto pilota avviato tra il 2015 e il 2016 presso il centro polifunzionale di Ragusa. Il progetto si è poi allargato a tutta la Sicilia ed è diventato lo strumento di collegamento tra i cittadini di paesi terzi e i Centri per l’Impiego regionali. Tra le sue principali qualità la piattaforma ha il merito di essere in 6 lingue: italiano, inglese, francese, arabo spagnolo e ucraino. Altra caratteristica che fa distinguere il sito, rispetto ad altre piattaforme di collegamento, è poi la sua capacità di collegare l’utente con l’offerta di mediazione linguistica e legale. Centrale è l’attività di collegamento di domanda e offerta di lavoro funzionalità che rende la piattaforma utilizzabile anche dai cittadini italiani ed europei. Quanto al lavoro di cittadini di paesi terzi essa ha il merito di diventare strumento trasparente del controllo sulle offerte del lavoro onde prevenire ogni fenomeno di abuso. La piattaforma rappresenta un punto di riferimento tecnologico, anche fisico, per i fruitori.

Dei totem ad essa collegati sono installati presso i centri per l’impiego e in via sperimentale uno è già stato collocato presso la prefettura di Palermo per le pratiche di concessione del permesso di soggiorno, una delle funzionalità ulteriori offerta dal sito. All’evento rivolto agli operatori istituzionali, alle organizzazioni sindacali, ai cittadini di paesi terzi nonché ai rappresentanti dei Caf e dei patronati è previsto l’intervento dell’assessore regionale della Famiglia, del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Albano, del dirigente generale del dipartimento del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, Ettore Riccardo Foti, e del dirigente generale dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, Maria Letizia Liberti. Interviene anche la dirigente generale della direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Finanziato dal Ministero del Lavoro con risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (Fami) 2014-2020, il progetto “ET Labora”, è un intervento della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Famiglia e politiche sociali.