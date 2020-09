Migranti, la Sea Watch con a bordo 353 persone fa rotta verso Palermo

"A 11 giorni dal nostro primo soccorso, abbiamo finalmente un luogo sicuro. Ci stiamo dirigendo verso il porto di #Palermo, dove le persone saranno trasferite su una nave messa a disposizione dalle autorità per un periodo di quarantena". Questo l'annuncio su Twitter della ong Sea Watch, diretta verso il porto di Palermo con 353 persone a bordo.

Sull'imbarcazione ci sono 152 migranti, perlopiù subsahariani, che sono stati salvati nel Mediterraneo dalla Louis Michel, la nave finanziata dall’artista inglese Banksy. Più altri 201 soccorsi dalla ong tedesca una settimana fa. Una volta giunti a Palermo i migranti - tra i quali alcuni con sintomi compatibili con il Coronavirus già messe in isolamento - saranno trasferiti sulla nave quarantena Allegra.

La Sea Watch con a bordo i naufraghi dovrebbe salvo imprevisti arrivare nella notte. “Questi soccorsi - afferma la portavoce Giorgia Linardi - dimostrano che le ong che operano nel Mediterraneo fungono da decompressori. Senza di noi tanti uomini sparirebbero in mare o arriverebbero autonomamente”.

Intanto la Giunta regionale, riunita ieri in tarda serata, ha ribadito la necessità dell'adeguamento igienico-sanitario degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti a seguito del loro svuotamento, così come previsto dall'ordinanza n.33 del presidente Musumeci. "Confidiamo – sottolinea il governatore siciliano – che l'incontro con il presidente del Consiglio Conte, fissato per domani a Roma a seguito della mia richiesta, possa essere il primo passo verso la presa di coscienza, da parte del governo centrale, di un lungo calvario vissuto dai migranti e dai siciliani, nell'indifferenza colpevole dell'Europa e per le gravi omissioni delle istituzioni statali".