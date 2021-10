VIDEO | Al porto approda la Geo Barents con 367 migranti, Orlando: "Palermo è la vostra città"

Un sorriso enorme in un corpo così piccolo che illumina il buio della sera, la mano che batte il cinque più volte su quella dei medici che l'hanno accolta, e il saluto di chi con un gesto dice "Grazie Palermo".

La Geo Barents, con a bordo 367 migranti, di cui oltre 150 bambini soccorsi in varie operazioni nel Mediterraneo, è entrata al porto poco dopo le 21.30. Le operazioni di attracco e sbarco al molo quattroventi sono iniziate intorno alle 22. Ad attendere gli uomini, le donne e i bambini che hanno affrontato il maltempo in alto mare la macchina dell'accoglienza coordinata dalla Prefettura e che vede il coinvolgimento attivo di Comune, Asp, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, Protezione civile, Croce rossa e sanitari del 118.

"Benvenuti a casa, questa è la vostra città" è il saluto di Leoluca Orlando all'equipaggio di Medici senza Frontiere a cui il primo cittadino aveva conferito la cittadinanza onoraria. "Superiamo egoismi e meschinerie politiche", dice il sindaco.

Al molo sono state allestite le tende per il triage per valutare le condizioni dei migranti e, grazie allo staff medico del commissario per l'emergenza Covid, effettuare i tamponi per accertare la negatività al virus. "Facciamo quello che facciamo ogni giorno da un anno a questa parte", dice il commissario Renato Costa.

Dopo più di tre anni dall'ultimo sbarco al porto del capoluogo, Palermo torna a manifestare il suo volto dell'accoglienza. Uno dopo l'altro, così, scendono così i bambini e i giovani, molti dei quali ancora scalzi. E le donne, di cui alcune portate a terra con l'aiuto di barelle e sedie a rotelle, e le intere famiglie che riescono a toccare terra ancora insieme.

"Siamo contenti e sollevati", avevano twittato dalla ong appresa la notizia della disponibilità del porto palermitano. Un sollievo racchiuso tutto in queste immagini.