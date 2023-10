Migranti, l'arcivescovo Lorefice: "Il giudice di Catania conferma che il decreto Cutro è illegittimo"

"I rappresentanti del governo, anziché essere a Lampedusa a occuparsi del destino di migliaia di persone in mare e dall’altra parte del mare, preferiscono occuparsi di una persona sola: un giudice di Catania che ha fatto il suo lavoro secondo la legge e secondo coscienza, considerando illegittime, come già lo erano apparse agli occhi di tutti, quelle previsioni del decreto Cutro che violano sia le norme europee sia innanzitutto la nostra Costituzione". Così l'arcivescovo Corrado Lorefice nell'anniversario del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013 in cui persero la vita 368 migranti.

Nel suo intervento, dal titolo "A cuore aperto, sul mare nostro che si vuole sempre più sbarrare", monsignor Lorefice sottolinea inoltre che "se Padre Pino Puglisi fosse stato ancora oggi tra noi, sarebbe adesso proprio lì, sul molo di Lampedusa, lo stesso molo su cui furono deposti i 368 cadaveri di dieci anni fa e a cui sono ininterrottamente affidate le trepidazioni e le speranze di centinaia e centinaia di fratelli e sorelle al termine di un lunghissimo viaggio di cui ancora non abbiamo imparato a conoscere fino in fondo sacrificio e sofferenza".

"Ecco, proprio come farebbe Don Pino, tutti noi dobbiamo sentirci oggi chiamati su quel molo, ancora una volta non per vuote celebrazioni di strazianti anniversari, ma per assumere un impegno che è di ordine umano ed etico, prima ancora che sociale e politico", conclude l'arcivescovo.