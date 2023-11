"Migliore tesi di laurea", premiata studentessa dell'università di Palermo

Valeria Tumminelli, laureata magistrale in International Relations (LM 52) - curriculum International Trade del Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali dell’Università degli studi di Palermo, ha ricevuto il premio Leonardo-Simest 2023 per la migliore tesi di laurea.

La premiazione si è tenuta a Roma, alla Camera dei deputati, alla presenza del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli.

"Questo premio conferma l’impegno di Simest nella promozione dei giovani talenti che si distinguono per capacità d’ingegno e competenze - ha ricordato il presidente Simest, Pasquale Salzano, nel corso della cerimonia -. Il futuro del Paese, la solidità della nostra economia, la forza del Made in Italy saranno affidati a loro e alle loro abilità. Per questo motivo è un dovere sostenerne sviluppo professionale e formazione culturale. Supportarli nel percorso di crescita significa preparare il terreno per l’Italia di domani".

"Il corso di laurea in International Relations conferma ancora una volta la sua forte attrattività di studenti italiani e stranieri dotati di grandi capacità e forte motivazione - dichiara il coordinatore del corso di studio, Salvatore Casabona - La dottoressa Tumminelli ha conseguito nel 2020 la laurea magistrale in Relazioni Internazionali con una tesi sull’internazionalizzazione dell’economia italiana dal titolo 'On the internationalization of the Italian Economy: history, structure, main trends and drivers', relatore il professore Pier Francesco Asso, ordinario di storia del pensiero economico, e ricopre attualmente l’incarico di sales manager presso la sede di New York di una azienda leader mondiale nella logistica internazionale. Il corso, che ambisce a formare professionalità nell’ambito delle relazioni internazionali e commerciali, riesce a garantire, grazie alla sua autorevolezza a livello nazionale e la forte collaborazione con una fitta rete di stakeholders, alti tassi di placement a un anno data dal conseguimento del titolo di studio".