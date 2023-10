La Lav fa tappa a Misilmeri contro l'abbandono di animali: microchip gratuiti per cani e gatti

Parte venerdì 20 ottobre da Misilmeri il progetto della Lav e l'Erbolario "Insieme contro forma di abbandono", che proseguirà nei giorni successivi a Bivona e Sciacca, in provincia di Agrigento, e poi a Paternò, in provincia di Catania. Sarà possibile raggiungere l'ambulanza della Lav in piazza per microchippare gratuitamente i cani e gatti di famiglia, nell'ambito di un'iniziativa mirata a diffondere una cultura della convivenza corretta, responsabile e consapevole con gli animali domestici.?

"Il primo passo per tutelare cani e gatti dall'abbandono - si legge in una nota della Lega antivivisezione - è infatti identificarli attraverso la registrazione all'Anagrafe degli animali d'affezione, un obbligo di legge che viene spesso disatteso. Secondo i nostri dati, basati su fonti pubbliche, nel 2020, 64.476 cani sono entrati nei canili sanitari e solo il 42% è stato restituito al detentore: questo indica che la maggior parte di questi cani non è stato reclamato da nessuno. In seguito all'identificazione, è altrettanto fondamentale procedere con la sterilizzazione, in accordo con il veterinario, per evitare nascite incontrollate che alimentano il fenomeno del randagismo. Ecco perché, per chi vive una condizione di fragilità economica, verranno messi a disposizione un numero limitato di voucher per la sterilizzazione gratuita del proprio compagno a quattro zampe".?

Il progetto farà tappa anche in altre regioni d'Italia. A Misilmeri l'appuntamento è per venerdì 20 ottobre al Parco Cupidi, in via San Giuseppe 30 (Palazzetto dello Sport “Marco Saitta”), dalle 10 alle 17.30. Per informazioni:?lav.palermo@lav.it oppure 353.4588917.

"Siamo molto felici di collaborare con l'Erbolario, che ha scelto di sostenere questo progetto per mettere in campo un'iniziativa concreta a contrasto di abbandoni e randagismo. Per la gestione di questi due fenomeni è infatti necessario informare e sensibilizzare sulla corretta convivenza con gli animali più vicini a noi, a partire dalla scelta di inserire nella propria famiglia un cane o un gatto fino alla conoscenza dei loro diritti, degli obblighi normativi e dei doveri del detentore. Il tour nazionale di microchippatura e sterilizzazioni gratuite è un modo efficace per incontrare e formare chi vive con un cane e un gatto in zone dove il randagismo canino e felino sono molto diffusi e l'obbligo di identificazione e registrazione particolarmente disatteso", dichiara Alessandra Ferrari, responsabile Area animali familiari Lav.