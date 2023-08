VIDEO | Rivoluzione nei pronto soccorso palermitani: arrivano gli ecografi tascabili e wireless

Il medico farà l'esame diagnostico utilizzando solamente la sonda che ha un'autonomia di 8 ore di scansione e 72 ore in stand by collegata al suo cellulare o al tablet in dotazione

Un ecografo di appena 12 centimetri e del peso di 140 grammi, portatile, tascabile e senza fili. L’intero apparecchio è, in pratica, racchiuso nella sonda wireless che si interfaccia, attraverso i più comuni sistemi operativi, con tablet, smartphone o pc. Se n’è dotata l’Asp per utilizzarlo in situazioni di emergenza come nei reparti di Rianimazione o pronto soccorso, ma, soprattutto, nelle attività di prossimità come gli open day Itineranti.

“Le sonde ecografiche wireless Wifi - ha sottolineato Marco Brancato, primario della Uoc di radiodiagnostica dell’Ospedale Ingrassia - pur essendo di ridottissime dimensioni (la sonda stessa in realtà contiene tutto l’apparecchio), sono multidisciplinari complete, a utilizzo sia internistico che cardiologico, dotate di color doppler. Consentono, soprattutto, di eseguire rapidamente esami al letto del paziente, in Rianimazione, in aree di emergenza e pronto soccorso o in sala operatoria. Si prestano, data la trasportabilità, anche per esecuzione di esami di screening in sedi remote e periferiche”.

Il medico farà l’ecografia utilizzando solamente la sonda (che ha un’autonomia di 8 ore di scansione e 72 ore in stand by) collegata al proprio telefono cellulare oppure al tablet in dotazione. “La sonda è, sia convex, sia lineare - ha spiegato Brancato - si può fare, quindi, la classifica ecografia dell’addome, ma anche l’ecografia muscolo-scheletrica o l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici. La compattezza e la facilità di trasporto consentono di utilizzare questo ecografo WiFi in qualsiasi luogo”.