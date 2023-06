Miccichè: "Feste di Mario Di Ferro divertenti ma non ho mai visto droga"

"É un errore che ho fatto nella vita di cui sono pentito". Così in una nota l'ex presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, riferendosi al consumo di droga, dopo l'arresto dello chef Mario Di Ferro, accusato di aver ceduto stupefacenti anche al politico.

"Considero molto più importante nella mia vita - continua Miccichè - di essere stato onesto, non avere mai fatto male a nessuno, non avere mai rubato un centesimo. Poi ognuno di noi qualche errore nella vita lo ha fatto. L’importante è essere a posto con la propria coscienza, e io lo sono".

Miccichè, che non è indagato, ha anche parlato all'Ansa dell'inchiesta: "Sono dispiaciuto per Mario Di Ferro: è un caro amico che conosco e frequento da moltissimi anni. Andavo alla sue feste che erano sempre molto divertenti, frequentate da tantissima gente e dove non ho mai visto della droga".