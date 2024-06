"L'auto blu utilizzata per trasportare il gatto e la cocaina", revocato il divieto di dimora a Miccichè

Revocata la misura cautelare del divieto di dimora a Cefalù inflitta il 20 maggio scorso all'ex presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, indagato per peculato, assieme al suo autista, Maurizio Messina, perché avrebbe utilizzato l'auto blu messa a disposizione dall'Assemblea regionale non per svolgere compiti istituzionali e poltici, ma faccende private.

La decisione è del gip Rosario Di Gioia e si basa sul fatto che il politico, assistito dall'avvocato Grazia Volo, ha deciso di rinunciare al mezzo e l'Ars - anche alla luce dell'inchiesta - ha accolto la sua richiesta. Viene meno, quindi, il pericolo di reiterazione del reato. Il procuratore aggiunto Paolo Guido ed i sostituti Claudia Ferrari, Eugenio Faletra e Maria Pia Ticino, che coordinano le indagini della guardia di finanza, hanno dato il loro parere favorevole.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, sull'auto blu sarebbe stato trasportato persino il gatto della famiglia Miccichè e anche la cocaina che gli sarebbe stata ceduta dallo chef di Villa Zito, Mario Di Ferro. Non solo. Il mezzo, come sarebbe emerso dall'analisi dei tabulati, sarebbe risultato spesso in giro anche in altre province dell'Isola, mentre il cellulare del politico avrebbe invece agganciato proprio le celle vicine alla sua villa di Cefalù.

Tra l'11 gennaio e il 10 novembre dell'anno scorso, questo utilizzo irregolare del mezzo avrebbe provocato indebitamente una spesa in più per l'Ars di oltre 20 mila euro. Miccichè, durante l'interrogatorio, si è difeso sostenendo di non aver commesso nessun abuso.