L'auto blu per trasportare il gatto e la cocaina, Miccichè si difende davanti al gip: "Nessun abuso"

Ha risposto alle domande del gip Rosario Di Gioia e non avrebbe negato le contestazioni che gli muove la Procura, ma l'ex presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, sottoposto al divieto di dimora a Cefalù dove ha una villa con l'accusa di peculato per l'utilizzo dell'auto blu, avrebbe anche spiegato che, dal suo punto di vista, non avrebbe commesso alcun abuso o violazione delle regole. E' questo in sintesi l'esito dell'interrogatorio che si è tenuto oggi pomeriggio.

Il politico, che è difeso dall'avvocato Grazia Volo, è indagato assieme al suo autista Maurizio Messina perché avrebbe utilizzato il mezzo non - come previsto dalla norma che lui stesso aveva fatto passare all'Ars nel 2022 - per fini istituzionali, ma per sbrigare invece tutta una serie di incombenze private a spese dell'Assemblea (e quindi dei siciliani) dal'11 gennaio al 10 novembre dell'anno scorso. Secondo il procuratore aggiunto Paolo Guido ed i sostituti Claudia Ferrari, Eugenio Faletra e Maria Pia Ticino che coordinano l'inchiesta della guardia di finanza, sarebbe stata provocata indebitamente una spesa di oltre 20 mila euro.

Dalle intercettazioni emergeva che persino il gatto di famiglia avrebbe viaggiato sull'auto blu, ma anche la cocaina che Miccichè si era procurato attraverso lo chef di Villa Zito Mario Di Ferro (che ha patteggiato una pena di 4 anni per lo smercio di droga nel locale). Dall'analisi dei tabulati telefonici, inoltre, sarebbe venuto fuori che molto spesso il telefonino dell'ex presidente dell'Ars avrebbe agganciato le celle vicino alla sua abitazione di Cefalù, mentre la macchina - senza di lui - sarebbe andata in giro per Palermo, ma anche a Giarre, per esempio, per prelevare delle piante ordinate da sua moglie in un vivaio.