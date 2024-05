"Pure la cocaina e il gatto di famiglia sull'auto blu di Miccichè": ecco tutti i viaggi a spese dell'Ars

Era stato lui stesso, da presidente dell'Ars, a voler modificare la norma per l'utilizzo dell'auto blu destinata a chi - come poi è accaduto a lui dopo qualche mese - diventa ex presidente dell'Ars. Gianfranco Miccichè, come emerge dall'ordinanza del gip Rosario Di Gioia, avrebbe pensato quindi a tutto per tempo. E quella macchina, un'Audi Q3, secondo la ricostruzione del procuratore aggiunto Paolo Guido, che coordina le indagini della guardia di finanza, di viaggi con fini tutt'altro che istituzionali ne avrebbe fatti a decine. Persino il gatto della famiglia del politico avrebbe avuto il privilegio di circolare con l'autista e a spese dei contribuenti. Così come sul mezzo sarebbe stata trasportata la cocaina che il politico avrebbe acquistato dallo chef di Villa Zito, Mario Di Ferro.

Secondo gli accertamenti degli inquirenti, tra l'11 gennaio e il 10 novembre dell'anno scorso, complessivamente Miccichè, assieme all'assistente parlamentare Maurizio Messina (che guidava l'auto ed è indagato pure lui), avrebbe truffato l'Assemblea regionale dichiarando missioni in realtà mai compiute per 10.736,75 euro. Proprio l'autista, poi, si sarebbe fatto pagare 10.822,02 euro di servizio - ovvero 209 ore e 20 minuti - mentre in realtà non avrebbe affatto assolto al suo compito, ma avrebbe passato il tempo anche in una sala slot e in un bingo.

La delibera sull'uso delle auto blu firmata da Miccichè

Come ricostruiscono gli investigatori, il 29 settembre del 2022 Miccichè, da presidente dell'Ars, aveva chiesto di modificare le regole sull'uso delle auto blu per gli ex presidenti dell'Ars, facendo in modo che - pur usandole per fini istituzionali - non dovessero chiedere ogni volta l'autorizzazione. Ed aveva ottenuto quanto chiesto, messo nero su bianco in una delibera a sua firma. Due mesi dopo, il 30 novembre, diventato ex presidente dell'Ars, il politico aveva scritto al Segretario generale dell'Ars chiedendo "l'assegnazione dell'assistente parlamentare addetto ai servizi automobilistici Maurizio Messina", cosa che gli era stata formalmente concessa il 7 dicembre successivo.

La replica: "Io e il mio staff abbiano sempre agito con trasparenza"

"Io e il mio staff abbiamo sempre lavorato e agito con la massima trasparenza e il massimo rigore - replica Miccichè alle accuse che gli muove la Procura - e sono pronto a chiarire tutto davanti agli organi competenti". Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per lui il divieto di dimora a Cefalù, dove ha una casa. Alla base delle contestazioni di peculato e truffa ai danni dell'Ars ci sono intercettazioni e analisi dei tabulati telefonici.

L'auto che si sposta e l'ex presidente dell'Ars che resta fermo

E dalle carte dell'inchiesta emerge proprio che mentre l'auto blu si sarebbe spostata continuamente, il cellulare del politico avrebbe invece agganciato per giornate intere proprio la cella accanto alla sua abitazione di Cefalù. Dalle conversazioni poi, secondo la Procura, viene fuori come un collaboratore per attività politico-istituzionali di Miccichè si sarebbe invece occupato di tutta una serie di incombenze domestiche e private dell'ex presidente dell'Ars. Che la macchina si spostasse senza di lui lo si può dedurre per esempio - come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare - quando il 4 aprile dell'anno scorso, il politico che si trovava a Cefalù chiamava e chiedeva: "Ma unni siti tutti?" e si sentiva rispondere: "Qua siamo, a Lascari per il frigorifero". Il 7 aprile era la moglie a dire al politico: "Ora più tardi arrivo con Maurizio (Messina, ndr)", partendo da Palermo mentre il telefono del marito avrebbe agganciato sempre la cella vicina alla sua abitazione di Cefalù.

I controlli all'Ismett, le "due signore" e la dipendente dell'Amg

Il 3 maggio è l'ex presidente dell'Ars a dire di essere "all'Ismett" per fare "il check up quello che faccio ogni anno" e, come ricostruisce la guardia di finanza, lì ci sarebbe arrivato sempre con l'auto blu, senza che tuttavia i fini dello spostamento fossero di natura politica o istituzionale. Il 4 maggio chiama Messina per dirgli che l'indomani alle 11 davanti a Palazzo Reale si sarebbe fatta trovare una donna con una sua amica e che entrambe avrebbero dovuto raggiungerlo a Cefalù. Il giorno successivo, a riscontro del viaggio che sarebbe stato fatto sempre con l'auto di servizio, c'è una chiamata in cui Messina dice di essere appunto "con le signore". Miccichè con il mezzo messo a disposizione dall'Ars sarebbe andato a prendere anche un'altra donna, una dipendente dell'Amg e, anche in questo caso, secondo l'accusa, non per motivi politici o istituzionali perché in base ai "350 contatti" registrati tra i due dal 20 febbraio al 2 ottobre 2023" questi "argomenti non sono mai stati toccati".

Le verifiche della Finanza all'Ars: "Ce la possono su..."

L'Audi sarebbe stata utilizzata da Miccichè anche per rifornirsi di cocaina dallo chef Di Ferro (che per la vicenda ha patteggiato 4 anni). Ed è proprio dopo il clamore suscitato dall'inchiesta sullo smercio di droga a Villa Zito e i successivi controlli della guardia di finanza all'Ars per verificare l'utilizzo dell'auto blu che Messina avrebbe capito di rischiare e avrebbe cercato di rimettere le cose in ordine. Di questi accertamenti il politico sarebbe stato informato da un'altra persona di sua fiducia: "Ora abbiamo il peculato con la macchina, il peculato! Stanno indagando, è venuta la Finanza all'Ars e stanno facendo una verifica sull'utilizzo delle auto blu, cosa che avresti voluto tu alla fine della legislatura", dice la donna e lui risponde: "E allora? Sì l'ho voluta io e allora?". In un passaggio afferma pure che "ce la possono s...".

"Presidente, dobbiamo fare solo casa, chiesa e ufficio"

Il 10 luglio 2023 Messina mostrava però di essere preoccupato e diceva: "No, no, capisci chi ti rissi l'altra volta, hanno gli occhi puntati su di me mi hanno detto" e il 20: "Ora ci parlo chiaro (a Miccichè, ndr) perché a me siccome mi stanno massacrando sull'uso dell'auto blu, ci ricu: 'Presidente, amu a fari casa, chiesa e ufficio, non possiamo fare altro'. Ci ricu: 'Mi hanno contestato pure che l'accompagno a tagliarsi i capelli, perciò si issi a spirugghiari sta cuasa con l'amministrazione'". E ancora: "Finiu tutto quello che faceva prima, magari qualche cazzata in più, taglio i ponti a tutti, mi siddiò... 'La porti l'acqua in ufficio?' No, itivilla a pigghiari, ca siti quattru cristiani e un va firati a pigghiari una cascia r'acqua!" e poi: "Gli dico: 'A questo punto non mi mandi più neanche a prendere le sigarette... qua bisogna vedere l'uso suo che deve fare, com'è assegnata la macchina".

"Il gatto sull'auto blu non ci sale, è fuori dalla regola"

E Messina a quel punto si sarebbe rifiutato di trasportare anche il gatto dei Miccichè sulla macchina: "Arrivato a un certo punto stava prendendo il trasportino per prendere il gatto e portarlo a Palermo: 'No, stu gatto nella macchina non entra', ci rissi, 'io devo parlare con il presidente...' A signora aveva chiesto di scendere il gatto con il trasportino, ci rissi: 'Na machina blu un acchiana il gatto', io debbo rifiutare, che è fuori dalla regola... Io non abbandono, normale amministrazione dobbiamo fare, a signora u capio, u capiaru tutti, sulu iddu...".

"Mi trattano come un delinquente, ma hanno torto loro"

Il 21 luglio Messina avrebbe anche costretto l'assistente di Miccichè a cambiarsi i pantaloni - si sarebbe presentato con i bermuda - prima di farlo salire a bordo del mezzo. Tuttavia il 6 agosto scorso sarebbe stato sempre lui a portare Miccichè in aeroporto in vista di un soggiorno - non istituzionale e non politico per l'accusa - in una struttura benessere vicino al Lago di Garda. Il 23 agosto l'autista si lamentava: "C'è un trattamento nei miei confronti come se fossi un delinquente... La negligenza dei miei superiori, vuol dire comportamento passivo e colposo nei confronti dei diritti e dei doveri, ora se loro non dicono ai deputati o mettono il regolamento, a dire: 'Senti, la macchina bisogna usarla così' siccome non l'hanno fatto, questa è negligenza, vuol dire che in torto sono loro...".