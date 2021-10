Micari lascia l'università, Musumeci lo saluta: "Grazie per quello che hai fatto"

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto in visita di commiato a Palazzo Orléans il rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari, che dal primo novembre lascerà l'incarico ricoperto dal 2015.



Nel corso del cordiale colloquio, durato quasi un'ora, il governatore ha ringraziato Micari per l'attività svolta, sottolineando la piena collaborazione fra le due istituzioni in un clima di reciproco rispetto. Musumeci ha augurato al rettore sempre maggiori successi.

"In questi anni di mandato - ha detto il rettore Micari - i rapporti istituzionali tra l'Università e la Regione si sono consolidati sulla base di un franco e aperto dialogo con l’intento comune di potenziare la collaborazione e garantire l'applicazione del diritto allo studio. Insieme abbiamo messo in atto numerose azioni condivise quali investimento per il progresso del territorio e per assicurare alta formazione e un futuro di lavoro e progettualità ai giovani siciliani".