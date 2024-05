"Miastenia Gravis", il 18 maggio focus divulgativo al Policlinico Giaccone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Focus sul paziente affetto da Miastenia Gravis: criticità e possibili soluzioni”: è il titolo dell’importante evento che si terrà sabato 18 maggio, dalle 9:15 alle 14:00 , nella storica aula "Maurizio Ascoli" del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. La giornata è destinata ai pazienti, caregiver, specialisti e operatori sanitari coinvolti nella gestione della Miastenia Gravis e si pone come obiettivo un confronto tra pazienti miastenici, caregiver e tutte figure coinvolte socio sanitarie e assistenziali, nella gestione di tale malattia rara. L’iniziativa vuole promuovere una maggiore consapevolezza sulla miastenia gravis: una malattia neuromuscolare autoimmune, ancora poco conosciuta ma che impatta molto sulla qualità della vita causando. Questa giornata nasce dall’esigenza di sensibilizzare i pazienti e i caregiver su tematiche inerenti la patologia (diagnosi, disabilità, assistenza) e al tempo stesso di informarli adeguatamente su come le associazioni pazienti possano supportare i loro bisogni, al fine di migliorare la qualità di vita sia propria che dei loro familiari. Inoltre, ci sarà la possibilità di confrontarsi direttamente con gli specialisti che a vario titolo si occupano di miastenia gravis sui temi principali che riguardano la diagnosi, la presa in carico, la gestione del paziente affetto da miastenia.

Vari sono i relatori presenti, la segreteria organizzativa è affidata a Maya Idee Sud, Provider Nazionale ECM, l'evento è organizzato dall'associazione AIM Sezione di Palermo, da un'iniziativa del Prof. Filippo Brighina responsabile del dipartimento di Neurofisiopatologia del Policlinico e dal Dott. Vincenzo Di Stefano - neurologo. Al termine degli interventi seguirà la tavola rotonda “Pazienti e specialisti a confronto”, dalle 12 alle 13.45, moderata dalla giornalista di Insanitas Caterina Ganci. Per partecipare al corso bisogna inviare una mail di iscrizione entro il 15 maggio all’indirizzo info@mayaideesud.it. Mentre per comunicare con il Centro regionale Diagnosi e cura delle malattie neuromuscolari del Policlinico di Palermo è possibile scrivere alla mail neuromuscolarepalermo@gmail.com.