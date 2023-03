VIDEO | Ucciardone e Pagliarelli, detenuti pronti a diventare giardinieri: "Potranno restituire ciò che hanno tolto"

Al via la fase operativa di "Mi riscatto per Palermo", l'iniziativa di pubblica utilità promossa da Comune e ministero della Giustizia. Il progetto avrà come obiettivo la realizzazione di interventi di pulizia e manutenzione del verde volti al recupero del patrimonio ambientale, e vedrà protagonisti da 20 a 50 soggetti in espiazione di pena