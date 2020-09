In cucina ha una pistola con matricola abrasa e munizioni, arrestato allevatore

In una cesta su una credenza non aveva oggetti di poco conto o cianfrusaglie, ma una pistola con matricola abrasa e anche quattro munizioni. Per questo motivo un allevatore è stato arrestato dai carabinieri a Mezzojuso.

I controlli sono stati effettuati dai militari della compagnia di Misilmeri e dal personale dello squadrone eliportato cacciatori Sicilia. In manette T.N., 55 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di arma clandestina e munizionamento.

Nel corso di una perquisizione operata presso la casa dell’arrestato in contrada Perciata, i carabinieri hanno trovato un revolver Smith & Wesson calibro 44, con matricola abrasa e 4 munizioni.

Il 55enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’arma e il munizionamento, in buono stato di conservazione, sono stati sequestrati e verranno inviati al Reparto investigazioni scientifiche di Messina per gli accertamenti balistici e per verificare se siano stati utilizzati in azioni delittuose.

