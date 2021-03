Mezzogiorno Foundation e Sisa assieme per una raccolta alimentare: "Vicini ai più deboli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 2 aprile, dalle 11 alle 15, Mezzogiorno foundation organizza una raccolta alimentare presso il supermercato Quick Sisa di via Autonomia Siciliana.

"L'obiettivo generale dell’iniziativa - si legge in una nota firmata da Tommaso Di Matteo, presidente della Mezzogiorno Foundation - è di sensibilizzare i cittadini ad essere vicini alle categorie più fragili, la raccolta alimentare è principalmente finalizzata al reperimento di beni di prima necessità e di regali pasquali. Abbiamo deciso di mettere in campo questa raccolta alimentare per offrire vicinanza alle tante famiglie in difficoltà. Sono i piccoli gesti di ognuno di noi che contribuiscono al miglioramento delle società in cui viviamo e noi come Mezzogiorno Foundation faremo la nostra parte nel portare un po' di Pasqua dove c’è difficoltà".

"'Abbiamo subito deciso di accogliere la proposta - dice Antonio Mangiafridda, amministratore della società che gestisce due punti vendita Sisa in città -. Siamo sempre vicini ad iniziative del genere ed anche noi come supermercato contribuiremo attivamente".