VIDEO | I 100 anni dell'Aeronautica, festa a Boccadifalco: i mezzi storici delle forze dell'ordine in mostra

E' stato un weekend di scoperta quello organizzato dalle Vie dei Tesori all'Aeroclub. Oltre ai noti giri in piper, sui motoalianti, la visita in bunker e la dimostrazione del funzionamento dei droni, per l'occasione aggiunto un terzo percorso inedito alla scoperta delle centenarie auto di vigili del fuoco e polizia. Sabato e domenica ultime giornate per conoscere tutto ciò che riserva questo luogo