Un altro giorno di allerta gialla in Sicilia, rischio temporali anche per venerdì

Non cessa l'allerta gialla per possibili temporali in Sicilia. L'avviso diffuso dalla Protezione civile regionale riguarda tutta l'Isola, ma è chiaro, che probabilmente le piogge toccheranno soltanto alcune aree, come già successo in questi giorni.

L'allerta è valida dalle ore 16 di oggi alle ore 24 di domani, 12 agosto 2022. Per la giornata di oggi si prevedono "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". Per domani, "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori dell'isola, con quantitativi cumulati generalmente deboli".