Meteo, temperature in aumento ma a partire da giovedì tornano piogge e temporali

Il dominio dell’alta pressione sul bacino del Mediterraneo ha le ore contate. Nei prossimi giorni un’estesa perturbazione, in arrivo da latitudini artiche, sarà responsabile di un repentino calo della pressione atmosferica e delle temperature su tutt’Italia. "La perturbazione - spiega Andrea Bonina di 3bmeteo.com - interesserà gran parte del territorio nazionale, coinvolgendo anche la Sicilia con piogge, rovesci, temporali ed anche nevicate in montagna. Dopo la giornata di martedì, che trascorrerà all’insegna del cielo nuvoloso ma senza precipitazioni, la nuvolosità andrà aumentando a partire dal Trapanese, l’Agrigentino ed in generale su tutto il settore occidentale dell’isola. Nel corso delle ore, la copertura nuvolosa darà luogo alle prime precipitazioni, seppur di modesta entità proprio sulle zone summenzionate".

Ma il vero peggioramento è atteso tra giovedì e venerdì, quando la perturbazione interesserà tutte le province siciliane con piogge sparse e locali temporali. "Complice - aggiunge il meteorologo - una nuova diminuzione delle temperature, ritornerà la neve sull’Etna e tra Nebrodi e Madonie fino ai 1300-1500 metri. Nel fine settimana invece, stando alle odierne emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo, ci sarà occasione per ampie schiarite alternate da locali annuvolamenti. Le temperature tenderanno a guadagnare qualche grado fino a portarsi sui 20°C, specie durante le ore centrali della giornata".

Meteo Palermo

Sulla città di Palermo il cielo si presenterà nuvoloso per nubi alte e stratificate durante le giornate di martedì e mercoledì con temperature in lieve aumento. Non si escludono punte fino a 23-24°C nei valori massimi. Tra giovedì e venerdì invece, una nuova perturbazione recherà piogge sparse e locali rovesci con temperature in netto calo specie nei valori massimi. Nel fine settimana, più sole ma temperature non oltre i 14-15°C.