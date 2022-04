Meteo: colpo di coda dell'inverno, ma dopo il weekend tornano a salire le temperature

L’ingresso di aria piuttosto fredda di lontane origini artiche sul bacino centrale del Mediterraneo ha messo in campo una profonda circolazione di bassa pressione che porterà marcata instabilità atmosferica sulla Sicilia. Nel corso delle prossime ore, secondo l'esperto di 3bmeteo Carlo Migliore, il transito del fronte freddo atteso a partire dalla notte di sabato, si accompagnerà a rovesci, temporali, locali grandinate e anche neve in montagna con forti venti prima di libeccio e poi di ponente. In compenso la domenica e l'inizio della nuova settimana saranno nettamente migliori grazie ad un graduale aumento della pressione atmosferica che riporterà anche le temperature su valori normali.

Meteo Palermo

Tempo fortemente instabile sulla città di Palermo con rovesci sparsi anche a carattere di temporale e con grandinate non escluse che si trascineranno nell'arco della notte e per tutta la giornata di sabato. Veloce miglioramento nella notte di domenica con una domenica prevalentemente soleggiata. Tempo soleggiato anche a inizio settimana. Le temperature sono previste in sensibile calo nella giornata di sabato con massime non oltre i 12/13°C, minime intorno 7/9°C. Venti moderati a tratti forti intorno O/SO con mare fino ad agitato al largo.