Meteo, tempo soleggiato ma le temperature restano sotto i 30 gradi

L’anticiclone continua a favorire giornate stabili e soleggiate sulla Sicilia e anche nei prossimi giorni non sono attese variazioni significative. "Solo nelle ore pomeridiane di giovedì spiega Lorenzo Badelino di 3bmeteo - si assisterà alla formazione di qualche innocua nube a evoluzione diurna sulle zone interne montuose". Le temperature si manterranno su valori del tutto estivi e aumenteranno leggermente giorno dopo giorno, culminando sabato.

In avvio di weekend infatti le massime potranno raggiungere picchi di 36/37°C sulle zone interne del versante ionico, inferiori lungo le coste, mitigate dal mare. Entro domenica però giungeranno correnti settentrionali relativamente più fresche che determineranno un calo delle temperature, seppur contenuto, e un aumento della nuvolosità sulle aree settentrionali della regione.

Meteo Palermo

Tempo soleggiato nei prossimi giorni con temperature minime intorno a 23/24°C e massime sui 29/30°, in rialzo fino a 32°C sabato. Domenica invece temperature diurne in diminuzione, non oltre i 27°C, con tempo comunque in prevalenza soleggiato.