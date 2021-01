Meteo, sulla Sicilia irrompe lo scirocco: temperatura primaverili per due giorni

Si toccheranno i 20 gradi per via delle raffiche di vento proveniente dall'Africa di oltre 60-70km/h tra le province di Trapani e Palermo. Ma la pausa invernale durerà fino al weekend: sabato arrivano (di nuovo) pioggia e freddo

Fino a venerdì condizioni meteo simil primaverili sulla Sicilia, per via di una perturbazione attiva sul Centronord Italia che richiamerà tese correnti meridionali sull'Isola. "I cieli - afferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - saranno a tratti offuscati da nubi alte di passaggio ma non mancheranno occhiate di sole, specie sul versante tirrenico. I venti soffieranno a tratti forti di scirocco con raffiche anche di oltre 60-70km/h su Madonie, Nebrodi e in generale tra le province di Trapani e Palermo. Il clima sara primaverile con punte di 20 gradi se non oltre a Palermo entro venerdì, fino a 17-18 gradi anche tra Catania e Siracusa, 14-16 gradi a Messina e Agrigento, 18-19 gradi a Trapani".

Nel weekend rovesci e calo termico, neve sui rilievi

Attesa nel fine settimana la perturbazione che porterà piogge e rovesci, specie sabato, seguiti da ulteriori acquazzoni domenica, soprattutto sul comparto centro-orientale dell'Isola. Non si escludono anche locali temporali. Il tutto accompagnato da venti anche forti che ruoteranno a Ponente, con raffiche di oltre 70-80km/h e mari agitati o grossi; possibili mareggiate sul Trapanese e sulle Eolie. Le temperature saranno in calo, tanto che tornerà la neve fin sotto i duemila metri, a tratti anche a 1500-1700 metri sui rilievi etnei.

