Meteo, temporali in arrivo su Palermo: nel weekend torna il sereno ma ci sarà forte vento

Incanalato nel flusso di correnti occidentali che sta spazzando l’Italia, un fronte temporalesco raggiungerà questa sera (venerdì 3 novembre) la Sicilia, innescando fenomeni anche intensi che dal Trapanese e dal Palermitano si propagheranno verso est nel corso della notte su sabato. "Piogge e temporali scorreranno rapidamente sulle province di Agrigento e Messina - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo - fino a raggiungere quella di Catania entro l’alba di sabato, seppur in forma più attenuata".

Dopo il superamento del fronte ampi rasserenamenti caratterizzeranno il resto della giornata su gran parte della nostra Regione, salvo gli ultimi piovaschi fino al mattino sul Messinese. "Soffieranno però forti venti da ovest fino a 80-100km/h - continua il meteorologo - che provocheranno mareggiate sulle coste occidentali dell’Isola, tendenti a disporsi da sudovest in serata. La giornata di domenica sarà caratterizzata invece da sostenuti venti sudoccidentali e da condizioni abbastanza soleggiate, con temperature in aumento e massime fino a 24/26°C. Da lunedì - conclude - venti in attenuazione e condizioni di tempo in prevalenza soleggiato per alcuni giorni".