La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore per la giornata di domani, 19 agosto. Per quanto riguarda il rischio incendi il bollettino parla di "pericolosità alta" per Palermo e provincia.

