Meteo, assaggio d'inverno alle porte: in arrivo vento e temporali

Dopo un 21 novembre ancora mite e con nubi alte e stratificate piuttosto frastagliate (farà eccezione qualche pioviggine sull'estremo ovest Regione in serata), ecco arrivare un peggioramento netto del tempo in alcune province siciliane, tra il 22 e il 23 novembre. Le previsioni arrivano da 3bMeteo: "Un vortice ciclonico muoverà verso le estreme regioni meridionali nel corso di mercoledì 22 novembre interessando anche la Sicilia" dice il meteorologo Francesco Del Francia.

Nella giornata di mercoledì, dunque, ci saranno piogge sparse moderata entità, in particolare nella seconda parte della giornata. "Le piogge o i locali temporali più forti in questa fase - prosegue Del Francia - sembrerebbero interessare il comparto sud-orientale ma localmente anche il settore tirrenico posto tra Messinese e Palermitano".

Non meglio giovedì. "Il 23 noteremo la maggiore possibilità di forti rovesci o temporali anche a carattere di nubifragio - precisa il meteorologo - al momento le province più bersagliate dal maltempo sembrerebbero quelle di Siracusa e Catania, ma dato lo scarto temporale occorreranno nuovi aggiornamenti per questa particolare fase da attenzionare bene".

A livello termico le temperature dal 22 novembre si riporteranno verso le medie consone per il periodo (da confermare un ulteriore calo termico dopo il 26 novembre). I venti a rotazione ciclonica risulteranno in netto incremento nel corso del 23 novembre con raffiche anche di 50-75 chilometri-orari, localmente persino superiori come ad esempio tra Agrigentino e Trapanese.