Meteo, allerta gialla a Palermo: "Possibili temporali nella notte"

Ombrelli a portata di mano e attenzione per il possibile rischio di intense piogge a Palermo. E' quanto si evince dall'avviso per il rischio meteo-idrogeologico emesso dalla Protezione civile regionale. Nessun rischio fino alla mezzanotte di oggi su tutta l'Isola, poi l'allerta diventa gialla su tutta la fascia nord-occidentale dell'Isola. Anche secondo le previsioni di 3bmeteo.com, il peggioramento è atteso per la notte con forti precipitazioni. Poi nel corso della giornata di domani sono attese schiarite.